Транзит газа РФ через Украину: у Зеленского заявили об окончательных договоренностях

В Офисе президента пообещали позже сообщить все подробности.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня, 20 декабря, достигли окончательной договоренности относительно транзита российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

Читайте такжеВ Еврокомиссии приоткрыли тайну газовых договоренностей Украины и РоссииОб этом сообщили в Офисе президента Украины.

«Подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина и Россия при участии Еврокомиссии продолжили переговоры по транзиту газа после 2019 года в трехстороннем формате в Минске.

По итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Европейской комиссией 19 декабря в Берлине вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил, что стороны достигли предварительного соглашения по всем ключевым вопросам.