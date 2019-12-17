Цена на газ этой зимой будет зависеть от результатов переговоров с РФ - Гончарук

В случае отсутствия контракта о транзите газа из РФ, цена газа для украинцев возрастет.

Цена на газ этой зимой станет известна после завершения переговоров с Российской Федерацией.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV, передает НВ.

Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры с российским Газпромом о новом контракте о транспортировке газа через Украину в Европу.

"Это действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой мы увидим, когда станет понятно, будет ли этот контакт. Это действительно зависит от этого", - заявил Гончарук.

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Он подчеркнул, что в случае отсутствия контракта о транзите газа из РФ, цена газа для украинцев возрастет, но будет находиться в рамках, которые ранее установили в Нафтогазе.

"Но что на самом деле, о каком повышении шла речь в этом сообщении. Речь шла о гарантированной цене, которую получат украинцы. Таким образом рынок защищен от того, чтобы цены росли выше. То есть, условно, если представить, что транзита газа РФ не будет и рыночные цены взлетят в полтора раза, то цена для украинцев фактически не возрастет. Она будет по той грани, которая была сегодня объявлена Нафтогазом", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в "нормандском" формате в Париже 9 декабря заявил о шансе подписать новый транзитный договор с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит газа через территорию Украины.