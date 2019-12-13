Зеленский убежден, что договор о транзите российского газа через территорию Украину будет подписан (видео)

Все настроены на подписание договора, Украина продолжает настаивать на заключении контракта сроком на 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что договор о транзите российского газа через территорию Украину будет подписан.

Об этом он сообщил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

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«Мне кажется, что очень высокий процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа», - заявил он, добавив, что это вопрос газа обсуждался и во время переговоров с четырьмя лидерами "нормандского формата" и тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть вопрос сейчас главное в сроках этого контракта...Россия предлагала подписать договор на один год, тогда как Украина предложила на немножечко больше - 10 лет, потом они нам предложили – на 3 года, потом мы предложили компромисс – на 10 лет и я думаю, что мы сойдемся...»»

«Переговоры будут продолжаться. Я почему-то могу сказать уверенно, что мы подпишем договор о транзите»

В то же время он заверил, что этот договор является "чисто экономическим вопросом", которое является очень важными для Европы.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже 9 декабря заявил о шанс подписать новый транзитный договор с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.