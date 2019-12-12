Министр энергетики рассказал о переговорах с "Газпромом"

По его словам, долгосрочный контракт на транзит Украиной российского газа с четко определенными объемами поставок также имеет преимущества для "Газпрома" и ЕС.

Долгосрочный контракт на транзит российского газа с четко определенными объемами поставок является плюсом и фактором стабильности не только для украинской стороны, но и для Европейского Союза и российского «Газпрома».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы стоим на том, что должен быть долгосрочный контракт с четко определенными объемами для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить доходность нашей газовой инфраструктуры. С другой стороны, мы говорим, что и европейцы просят про соответствующие объемы и срок. На мой взгляд, это определенный плюс, в частности, и для "Газпрома", потому что это и стабильные объемы поставки на основной рынок потребления", - сказал Оржель.

"Если европейцы говорят, что для них это было бы фактором стабильности, то для "Газпрома" это тоже фактор стабильности для реализации собственной товарной продукции", - добавил он.

По словам министра, новый контракт после завершения действия истекающего договора в этом году является важным для всех сторон переговоров. Поэтому переговоры продолжаются.

"Пока переговоры идут. Как сказал Юрий Юрьевич Витренко (исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН), договорились договариваться дальше. Так, чтобы не во враждебной риторике, а все-таки полноценно находить возможности для компромисса", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже 9 декабря заявил о шансе подписать новый транзитный договор с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.