Стала известна цена газа для населения после Нового года

Конечная гарантированная розничная цена на газ для населения в январе-апреле составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м.

При текущих транспортных тарифах конечная гарантированная розничная цена на газ в январе-апреле 2020 года для нужд населения с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м против 8,5 грн за 1 куб. м в 1-м квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза Украины».

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Сообщается, что гарантированная оптовая цена «Нафтогаза» зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов), что позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в 1-м квартале 2020 года.

Предложенная гарантированная цена на 12% ниже, чем регулируемая цена, по которой «Нафтогаз» продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6236 грн за тыс. куб. м.

«Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от расходов на транспортировку газа по магистральным и региональным газопроводам, а также наценки газсбытов. При текущих транспортных тарифах конечная розничная цена с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м (против 8,5 грн за 1 куб. м в 1-м квартале 2019 г.)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что гарантированная цена была определена на основании котировок на одной из крупнейших европейских газовых бирж и зафиксирована на уровне фактических форвардных контрактов с поставкой в январе-марте 2020 года, которые заключил «Нафтогаз».

Сообщается, что гарантированная цена на газ будет действовать как для поставки газа бытовым потребителям, так и для производителей тепловой энергии, что позволит избежать резкого увеличения стоимости услуг по предоставлению тепла и горячей воды.

«С 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого от потребителей не требуется никаких действий, подписания дополнительных соглашений или внесения предоплаты», - сказано в сообщении.

При этом любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной квартальной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену. В этом случае с 10 по 24 декабря таким потребителям необходимо обратиться к своим региональным сбытовым компаниям, которые предложат алгоритм отказа от гарантированной цены, наиболее удобный клиенту.

После 24 декабря потребители, которые выберут ежемесячную цену, не смогут воспользоваться гарантированной ценой.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения на уровне около 8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Запасы газа в подземных хранилищах на момент прекращения закачки составили 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа.