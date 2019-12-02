«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Запуск «Силы Сибири» на полную мощность запланирован на 2024 год.

В понедельник, 2 декабря, начались поставки российского трубопроводного газа в Китай. В церемонии открытия трубопровода «Сила Сибири» «Газпрома» в рамках телемоста приняли участие российский президент Владимир Путин (из Сочи), который дал команду начала поставок, и председатель КНР Си Цзиньпин (из Пекина).

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Предправления «Газпрома» Алексей Миллер находился в этот момент на приграничной компрессорной станции «Атаманская» в Амурской области, откуда и начались поставки в Китай, передает РБК.

В мае 2014 года «Газпром» и китайская госкомпания CNPC после более десяти лет переговоров подписали контракт по поставке российского газа с Чаяндинского месторождения в Якутии (запасы 1,2 трлн куб. м газа) и Ковыктинского месторождения в Иркутской области (2,7 трлн куб. м, запуск в 2023 году) и строительстве нового газопровода, который получил название «Сила Сибири». Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 млрд куб. м газа в год.

Согласно контрактным обязательствам, в 2020 году по газопроводу предполагается поставить 5 млрд куб. м, в 2021 году — 10 млрд куб. м, в 2022 году — 15 млрд куб. м, сказал 29 ноября менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

Общая сумма контракта в ценах 2014 года составляла $400 млрд, за время его действия китайским потребителям планируется поставить более 1 трлн куб. м газа.

После выхода «Силы Сибири» на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год Китай станет вторым по объему потребителем российского газа в мире после Германии, которая приобрела 58,5 млрд куб. м газа «Газпрома» в 2018 году.

Китай является самым быстрорастущим потребителем и крупнейшим импортером газа в мире. По данным ВР, потребление газа Китаем в 2018 году выросло на 17,7% к уровню 2017 года и составило 283 млрд куб. м в год, импорт — на 30,7% — до 125,5 млрд куб. м в год. Такой рост связан с проводимой в стране политикой по замене угля на газ — более экологически чистый источник энергии. По этой причине Китай вынужден увеличивать собственную добычу, которая в 2018 году составила 161,5 млрд куб. м. При этом по уровню потребления газа Китай находится на третьем месте в мире после США и России.

Основными поставщиками газа в Китай в 2018 году стали Туркменистан (33,8 млрд куб. м), Австралия (23,6 млрд куб. м), Катар (10,3 млрд куб. м). По состоянию на конец 2018 года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай, по данным ИМЭМО РАН, составил 1,6 млрд куб. м, или 2% от китайского импорта СПГ в 2018 году.

Ожидается, что собственная добыча газа в Китае может вырасти до 260 млрд куб. м к 2030 году, но темпы прироста все равно будут отставать от спроса. В результате потребность в импорте может возрасти к 2030 году до 285 млрд куб. м, прогнозирует BP.

Протяженность «Силы Сибири» составляет около 3 тыс. км, на проект потратили 1,1 трлн руб. В строительстве этого газопровода в качестве подрядчиков принимали участие «Стройгазмонтаж», проданный недавно бизнесменом Аркадием Ротенбергом структуре «Газпрома», «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и партнеров и другие компании.

По новому трубопроводу будет поставляться только газ «Газпрома», хотя «Роснефть» и другие независимые производители не раз обращались в правительство с предложениями учесть и их сырье, но газовая монополия выступала против. Так, в мае 2014 года, после того как «Газпром» подписал контракт с китайской CNPC, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что компания рассчитывает на получение доступа к трубопроводу «Сила Сибири», если его мощность решат расширить. Однако Миллер в конце июня 2014 года говорил, что в «Силе Сибири» не будет места для газа независимых производителей, и выражал уверенность, что холдинг сможет сам наполнить газопровод.