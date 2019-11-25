Министр энергетики назвал дату завершения сертификации независимого оператора ГТС

22 ноября НКРЭКУ одобрила решение о предварительной сертификации компании "Оператор ГТС Украины".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель считает, что до 26 декабря этого года в Украине будет завершена сертификация независимого оператора газотранспортной системы.

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«Документы на сертификацию переданы в Энергетическое Сообщество, и я думаю, что до 26 декабря у нас будет сертифицированный оператор газотранспортной системы», – сказал он.

При этом министр напомнил, что закон об отделении ГТС от НАК «Нафтогаз Украины» вступил в силу и 22 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о предварительной сертификации компании.

Как сообщал УНИАН, предварительная сертификация компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) является важным шагом не только для адаптации европейского законодательства, но и в рамках переговорного процесса с «Газпромом» о продолжении транзита газа.

31 октября Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства. Закон подписан президентом 17 ноября и вступил в силу.

Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.