Нацкомиссия одобрила предварительную сертификацию «Оператора ГТС Украины»

Регулятор отметил, что предварительная сертификация предусматривает проверку всех проектов договоров, на основании которых будет осуществляться передача права собственности и покупка корпоративных прав.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила решение о предварительной сертификации компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), что является важным шагом не только для адаптации европейского законодательства, но и в рамках переговорного процесса с «Газпромом» о продолжении транзита газа.

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Соответствующее решение было принято на заседании сегодня.

"Принять предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Довести до сведения Секретариата Энергетического сообщества предварительное решение о сертификации ООО "ОГТСУ" вместе со всей информацией, касающейся принятого решения", – говорится в проекте решения.

Присутствующий на заседании директор «Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон напомнил, что Украина взяла на себя обязательства по проведению анбандлинга (отделение ГТС от НАК «Нафтогаз Украины») в 2009 году в рамках подписания соглашения о присоединении к Энергетическому сообществу, а также в соответствии с законом о рынке природного газа.

«Это важный шаг не только с точки зрения адаптации европейского законодательства у нас, но также это важный шаг в рамках переговорного процесса с «Газпромом» о продолжении транзита газа. Транзит приносит порядка 3 млрд долл., и мы должны сделать все, чтобы сохранить транзит. Европейская комиссия поддерживает позицию Украины, но важным является проведение анбандлинга «Нафтогаза», поэтому мы приветствуем такое быстрое рассмотрение этого вопроса регулятором», - сказал он.

При этом член НКРЭКУ Ольга Бабий пояснила, что предварительная сертификация предусматривает, что регулятор проверяет все проекты договоров, на основании которых будет осуществляться передача права собственности и покупка корпоративных прав. Все эти документы одобрены Кабинетом министров и опубликованы на его сайте.

«Финальная сертификация предусматривает наличие этих документов. Сегодня проходит предварительная сертификация на основании одобренных Кабмином документов… Оператор будет независимым, когда совершит все необходимые действия», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства. Закон подписан президентом 17 ноября и вступил в силу.

В 2016 году Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».

Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.