"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения

Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза" - это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену для населения на 14,65%, по сравнению с ценой на октябрь, до 4899 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

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Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза" - это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

В компании напомнили, что цена газа для населения в Украине сейчас определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении правительства от 3 апреля 2019 года № 293 и действует до конца 2019 года.

Для определения цены газа для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), "Нафтогаз" выбирает самый низкий уровень среди 4 определенных правительством вариантов – цены "Нафтогаза" для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

В этом месяце наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

Также сообщается, что в этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от "Нафтогаза" "Газовый запас" (4 874,42 гривни за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется ему на счет в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), составляла 4 272,76 гривни за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).