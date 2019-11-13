Импортный газ для Украины подорожал на 14%

Средняя цена импортного газа в Украине в октябре выросла до 200 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре 2019 года составила 199,51 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 14,2% больше, чем в сентябре 2019 года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 октября 2019 года, которая составляет 4988,46 грн, или 199,5132 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года средняя цена импортного газа в Украине составила 174,69 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 2% меньше, чем в августе 2019 года.