Импорт газа: где и сколько купила Украина

Украина в январе-августе импортировала 7,7 млрд куб. м газа на 1,5 млрд долл. Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.

Украина в январе-августе 2019 года импортировала 7,7 млрд куб. м природного газа на общую сумму 1,5 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 3,2 млрд куб. м газа на 621,4 млн долл., из Германии было поставлено 2,44 млрд куб. м на 472,8 млн долл., из Чехии 448,3 млн куб. м на 85,9 млн долл., из Венгрии – 419,7 млн куб. м на 81,7 млн долл., из Польши – 305,1 млн куб. м на 66,1 млн долл., из Австрии – 267,2 млн куб. м на 72,4 млн долл., из Франции – 274 млн куб. м на 55,1 млн долл., из Великобритании – 144,2 млн куб. м на 36,28 млн долл., из Люксембурга – 119 млн куб. м на 29,3 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 млрд долл.