На Львовщине мэр с заместителем подали в отставку из-за срыва отопительного сезона

18 октября ситуацию с местной ТЭЦ признали чрезвычайной.

Городской голова и его заместитель Нового Роздола на Львовщине подали в отставку из-за критической ситуации с началом отопительного сезона.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского областного совета Владимир Гирняк.

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«Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ сегодня мэр Нового Роздола и его заместитель подали в отставку», – написал он, добавив, что мэр лично подтвердил ему информацию.

«Должны правовым методом обеспечить выделение средств и запустить тепло. Нельзя допустить доведения атмосферы в городе к критической отметке», – говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что ситуация со стартом отопительного сезона в Новояворовску и Новом Роздоле критическая.

В частности, 18 октября на повторном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС по ТЭЦ Новояворовска и Нового Роздола приняли решение признать ситуацию чрезвычайной.

Как сообщал УНИАН, 23 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что запасы газа в украинских хранилищах позволяют обеспечить население страны теплом в отопительном периоде в случае прекращения с 1 января транзита природного газа из России в Европу через территорию Украины.