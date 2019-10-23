Гончарук о возможном прекращения транзита: батареи будут теплыми, но у ряда городов возникнут временные проблемы

По словам премьера, запасы газа в украинских хранилищах позволяют обеспечить население страны отоплением в случае прекращения транзита.

Запасы газа в украинских хранилищах позволяют обеспечить население страны теплом в отопительном периоде в случае прекращения с 1 января транзита природного газа из России в Европу через территорию Украины.

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Об этом заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

«Есть отдельный сценарий. В случае если контракт с Россией не будет продлен, в случае если прекратится транзит газа из России в Европу, у нас запасов газа достаточно, чтобы обеспечить отопление. Но из-за особенностей работы фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, и у некоторых небольших городов могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем, поэтому я думаю, что никаких нештатных историй не будет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 октября запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились в 2,4 раза - до 21,3 млрд куб. м.

Запасы такого объема на 5 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель и являются рекордом за последние 10 лет.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа.