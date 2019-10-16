Кабмин вернул Калушскую ТЭЦ в госсобственность

По словам премьера, то, что ТЭЦ теперь снова в государственной собственности, обезопасит горожан от неожиданностей во время отопительного сезона.

Кабинет министров Украины отменил свое решение о выводе Калушской теплоцентрали (ТЭЦ) из государственной собственности в коммунальную. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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«Мы вернули Калушскую ТЭЦ в государственную собственность. До этого были приняты решения, чтобы передать ее в коммунальную собственность, это можно связывать с разными обстоятельствами. Кто-то говорит о том, что отдельные люди хотели таким образом установить над ней контроль. Кто-то связывает с рейдерскими атаками», - сказал он.

По словам премьера, такое решение позволит горожанам без проблем пройти отопительный сезон.

«Мы приняли решение вернуть этот очень важный объект в государственную собственность. Для того, чтобы быть уверенными, что люди не останутся без тепла зимой и будут защищены от неожиданностей во время отопительного сезона», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2019 года Кабмин принял решение вывести Калушскую ТЭЦ из государственной собственности.

Позднее в Министерстве энергетики и угольной промышленности объяснили, что станция была выведена из государственной собственности и передана в коммунальную собственность города Калуша с условием использовать ее по назначению и не отчуждать в частную собственность.

Справка УНИАН. Калушская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1967 году, является основным энергетическим источником промышленного комплекса и жилищно-коммунального сектора г. Калуш (Ивано-Франковская обл.), входит в состав Острова Бурштынской ТЭС, который работает с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт, тепловая мощность - 590 Гкал/ч.

Бывший министр энергетики Игорь Насалик с 2006 по 2014 год был мэром города Калуш.