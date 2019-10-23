"Нафтогаз" предложил выборочно подойти к подаче отопления в Киеве

По мнению компании "Нафтогаз", не имеет смысла включать отопление в столице с 25 октября из-за ожидаемой теплой погоды.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает мэру Киева Виталию Кличко выборочно подойти к подаче отопления в столице и начать с больниц и детских садов.

«Мы понимаем беспокойство (киевских властей – УНИАН) по поводу температурного режима в больницах и садах, но, возможно, стоит подойти к подключению выборочно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух», - сказано в сообщении компании.

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В «Нафтогазе» отметили, что в Киеве продлится теплая погода.

«Не хотим портить настроение господину Кличко, но, по прогнозу погоды, еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник (4.11) прогнозируют до +11. К тому же со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла», – подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в столице начнется 25 октября, поскольку следующая неделя уже будет холодной.

В прошлом году отопительный сезон начался 19 октября. В 2017 году в жилые дома киевлян тепло начало подаваться 16 октября.