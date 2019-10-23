Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября - Кличко

На полный запуск системы теплоснабжения нужно примерно 10 дней.

Отопительный сезон в столице начнется 25 октября.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио «Киев», сообщили в пресс-службе Киевского городского головы.

Читайте такжеПервый день отопительного сезона в Харькове: тепловики требуют погасить долги

«Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения – самая большая в Европе, и для того, чтобы она заработала на полную мощность, технологически нужно примерно 10 дней. А начинаем отопительный сезон 25 октября», - сказал Кличко.

Мэр добавил, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» в этом году заменило свыше 80 км изношенных теплосетей. Также он сообщил, что договоры на закупку газа с НАК «Нафтогаз» подписаны.