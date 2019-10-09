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С 1 января "Газпром" сможет выйти на украинский газовый рынок - Коболев

13:45, 09 октября 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Украинского газового форума.

"Ничего не мешает "Газпрому" начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы украинского рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают", - сказал Коболев.

"Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если они со своей ценовой политикой будут дешевле, чем европейские поставщики", - добавил он.

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Теги: #Газпром#импорт газа#импорт газа в Украину