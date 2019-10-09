С 1 января "Газпром" сможет выйти на украинский газовый рынок - Коболев

По словам Коболева, ничего не мешает "Газпрому" начать поставку газа украинским потребителям в любой момент.

С 1 января 2020 года "Газпром" сможет спокойно выйти на украинский газовый рынок и поставлять потребителям газ в любом объеме.

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Об этом заявил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Украинского газового форума.

"Ничего не мешает "Газпрому" начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы украинского рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают", - сказал Коболев.

"Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если они со своей ценовой политикой будут дешевле, чем европейские поставщики", - добавил он.