«Спецусловия по цене на газ для Луганской ТЭС помогут сохранить стабильное электроснабжение в области», - директор энергопрограмм Центра Разумкова Омельченко

Владимир Омельченко считает, что цена газа для Луганской ТЭС должна быть ниже, чем на рынке.

Государство обязано предоставить специальные обязательства по цене на газ для Луганской ТЭС, чтобы сохранить стабильное электроснабжение Луганского региона. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Я думаю, что специальные обязательства (по цене на газ) – это обязанность государства. Не коммерческие объекты должны заботиться об этом, а госорганы разработать механизм, который бы позволил обеспечивать энергией стратегически важный для Украины регион, регион в прифронтовой зоне», - отметил Владимир Омельченко.

По его мнению, должен быть механизм ПСО для Луганской ТЭС через дотации НАК «Нафтогаз Украины», чтобы НАК смогла поставлять газ по такой цене, которая бы позволила Луганской ТЭС вырабатывать электроэнергию в рамках граничного уровня цены на электроэнергию.

«Цена электроэнергии на газу не вписывается в граничные пределы, установленные законодательством, она не может конкурировать с электроэнергией на угле, а уголь невозможно туда завозить – поставки заблокированы. Так что единственный выход – спеццена газа, которая позволит ТЭС работать рентабельно», - считает Владимир Омельченко.

Он также подчеркнул, что цена газа для Луганской ТЭС должна быть ниже, чем на рынке, и государство должно внедрить соответствующий механизм. Кроме того, по его словам, необходимо ускорить строительство Кременской подстанции, узла, который бы связал Луганскую область с объединенной энергосистемой Украины.

«Бизнес не может нести убытки. Ни Нафтогаз, ни Луганская ТЭС. Это ответственность государства – найти механизмы, что позволят обеспечить стабильное энергообеспечение региона», - отметил Владимир Омельченко.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что в случае невозможности разблокирования поставок угля на станцию, правительство будет обсуждать вопрос цены на топливо. Ранее, в Луганской областной государственной администрации заявили, что Кабмин должен установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС для стабилизации ситуации в регионе с энергопоставками.