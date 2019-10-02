Российский "Газпром" похвастался, что уже скоро достроит "Северный поток-2"

В руководстве российского газового монополиста убеждены, что газопровод "Северный поток-2" будет закончен уже через 4-5 недель.

Российский газовый монополист уверен, что на завершение строительства "Северного потока-2" ему понадобится еще 4-5 недель.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова.

"Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь - декабрь, это два месяца, восемь недель. Мы еще укладываемся", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько времени нужно "Газпрома" на завершение строительства.

"Если не получим (разрешения от Дании), мы обойдем через нейтральные воды", - сказал он, добавив, что прокладку все же целесообразно осуществлять ближе к Дании.

"Не могу сказать, будет критический момент (для сроков проекта). Газопровод будет в любом случае достроен. Мы закончим его", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, судно Solitaire, прокладывающее трубы "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, приближается к границе с Данией, которая является единственной страной, до сих пор не давшей разрешения на прокладку газопровода.

Консорциум "Северный поток-2" ранее предупреждал, что из-за трудностей с Данией трубопровод может начать работу с опозданием в 8 месяцев, и что это сделает проект дороже на 660 миллионов евро.

Если разрешение будет получено, согласно законодательству Дании, "Северному потоку-2" придется подождать еще месяц, прежде чем разрешение можно будет применять. За это время стороны смогут подать жалобу после принятия решения.