Спрос на нефть будет расти еще долго - ОПЕК

В картеле предполагают, спрос вырастет на 112 миллионов баррелей в сутки к 2040 году.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо предполагает, что из-за неопределенности, связанной с атакой на инфраструктуру в Саудовской Аравии, на мировом нефтяном рынке будет сохраняться долгосрочный рост спроса на углеводороды.

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Об этом сообщает Росбалт.

Как указал генсек ОПЕК, "за последние несколько месяцев глобальный нефтяной рынок был насыщен неопределенностью впоследствии торговых диспутов и последствий геополитического развития".

"Данная неопределенность была также усугублена недавними нападениями на энергопоставки в Садовской Аравии у самого крупного производителя в мире. Около 5,7 миллиона баррелей производства были изъяты с рынка", - отметил Баркиндо.

По его словам, картель прогнозирует "большой рост в долгосрочном спросе на нефтегаз". Генсек ОПЕК предполагает, спрос вырастет на 112 миллионов баррелей в сутки к 2040 году.

Тем временем, констатирует аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова, "нефтяные цены остаются в небольшом минусе, теряя менее 0,5% на фоне опасений в отношении замедления мирового спроса". "Кроме того, последние данные показали увеличение запасов "черного золота" и бензина в США на прошлой неделе в условиях рекордно высокой нефтедобычи. В связи с этим нефтяные котировки остаются под краткосрочным давлением", - говорится в обзоре аналитика.

Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов напоминает, что, по данным ряда источников, "Саудовская Аравия восстановила свои добывающие мощности ранее, чем ожидалось, до уровня 11,3 миллиона баррелей в сутки".

"Это говорит о том, что сокращение предложения из-за атак на саудовские НПЗ на прошлых выходных окажется не столь существенным, как ожидалось ранее", - подчеркивает аналитик.