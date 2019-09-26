В ОПЕК заявили, что Саудовская Аравия почти восстановила нефтедобычу

Глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал серьезным нарушением любой подрыв безопасных поставок сырья.

Саудовская Аравия почти восстановила уровень добычи нефти, наблюдавшийся до атак на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо.

"По словам Баркиндо, инцидент с атаками на НПЗ остался в прошлом. Другие подробности пока не приводятся", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что Саудовская Аравия намерена сохранить запланированный уровень добычи нефти, несмотря на атаки беспилотников на нефтяные объекты.

"Господин премьер-министр, я хочу передать вам приветствие господина короля и поблагодарить вас за быстрый ответ на эти атаки. Он также пообещал, что Саудовская Аравия будет сохранять уровень производства согласно договоренности 12 сентября в Абу-Даби. Я подчеркну, что любой подрыв безопасных поставок нефти и газа любого места в мире является большим нарушением для индустрии и экономики", - рассказал Баркиндо.

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что в диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотников.

В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 миллиона баррелей в сутки из 9,8 миллиона баррелей в сутки.

Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить к вечеру 17 сентября. При этом восстановить полный объем производственных мощностей до 12 миллионов баррелей в сутки в Саудовской Аравии планируют к концу ноября.