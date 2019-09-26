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В ОПЕК заявили, что Саудовская Аравия почти восстановила нефтедобычу

09:38, 26 сентября 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо.

"По словам Баркиндо, инцидент с атаками на НПЗ остался в прошлом. Другие подробности пока не приводятся", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что Саудовская Аравия намерена сохранить запланированный уровень добычи нефти, несмотря на атаки беспилотников на нефтяные объекты. 

"Господин премьер-министр, я хочу передать вам приветствие господина короля и поблагодарить вас за быстрый ответ на эти атаки. Он также пообещал, что Саудовская Аравия будет сохранять уровень производства согласно договоренности 12 сентября в Абу-Даби. Я подчеркну, что любой подрыв безопасных поставок нефти и газа любого места в мире является большим нарушением для индустрии и экономики", - рассказал Баркиндо.

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что в диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотников.

В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 миллиона баррелей в сутки из 9,8 миллиона баррелей в сутки.

Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить к вечеру 17 сентября. При этом восстановить полный объем производственных мощностей до 12 миллионов баррелей в сутки в Саудовской Аравии планируют к концу ноября.

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Теги: #Саудовская Аравия#Хуситы#нефть добыча цены