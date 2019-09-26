Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

26 сентября 2019 года в 01:19 энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Ведется набор мощности.

В данный момент в работе находятся 5 энергоблоков Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 4 350 МВт. На энергоблоке №1 идут 01 сутки планового капитального ремонта. Энергоблоки работают в штатном режиме.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Справка. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.