Газовые переговоры Украина-ЕС-РФ: стало известно, о чем договорились

По словам Шефчовича, трехсторонние переговоры по газу прошли в позитивной и конструктивной обстановке. Он отметил, что обе стороны согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах.

Трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ о транзите газа через территорию Украины после 2019 года прошли в позитивной и конструктивной обстановке, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

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«Прежде всего, я хочу сказать спасибо (сторонам - УНИАН) за конструктивную и позитивную атмосферу», - сказал Шефчович.

Он отметил, что и Украина и Россия согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах.

«Мы договорились, что будущий контракт будет основан на правилах ЕС. Мы прояснили России, как Украина имплементирует энергетические правила ЕС, и мы согласились, что будущий контракт должен уважать все европейские правила», - сказал Шефчович.