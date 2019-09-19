Как будут создавать независимого оператора ГТС: Кабмин раскрыл план отделения «трубы» от «Нафтогаза»

До 10 октября планируется внести законопроект об изменениях в законодательство о газотранспортной системе, а также провести инвентаризацию имущества, используемого при транспортировке газа.

Правительство опубликовало обновленный план отделения газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг – УНИАН). Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

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Согласно его тексту, Кабмин выбрал модель отделения, предусмотренную статьей 27 Закона Украины "О рынке природного газа", как модель отделения оператора газотранспортной системы, которая находится в государственной собственности и не подлежит приватизации.

Определяется, что компания "Оператор газотранспортной системы Украины" получает право подать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), запрос на сертификацию оператора газотранспортной системы.

Кабмин также утвердил план мероприятий по выполнению требований о независимости оператора газотранспортной системы.

Так, до 10 октября планируется разработать законопроект об изменениях в законодательство о газотранспортной системе, а также провести инвентаризацию имущества, используемого при транспортировке газа.

До 1 декабря планируется увеличение уставного капитала "Оператор газотранспортной системы Украины" путем отчуждения активов "Укртрансгаза".

Также планируется обеспечить передачу с 1 января 2020 года в управление "Оператора газотранспортной системы Украины" безотзывно сроком на 15 лет на праве хозяйственного ведения находящихся в госсобственности магистральных газопроводов путем подписания соответствующего договора и акта приема-передачи имущества уполномоченными представителями "Нафтогаза Украины", "Укртрансгаза", Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Минфина и Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение Кабинета министров, которым утверждена модель отделения газотранспортной системы от НАК «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), позволяет до конца года завершить выделение независимого оператора ГТС Украины.

Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электроэнергии.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.