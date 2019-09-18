Гончарук пообещал отделить ГТС от "Нафтогаза" до конца года
Сегодняшнее решение Кабинета министров, которым утверждена модель отделения газотранспортной системы от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг – УНИАН), позволяет до конца года завершить выделение независимого оператора ГТС Украины.
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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщила пресс-служба Кабмина.
"Наконец мы отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства. Этим откроем возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС", - цитирует премьера пресс-служба.
Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электроэнергии.
Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продолжении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.