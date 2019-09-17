Украинцев спросили, довольны ли они качеством газа, тепла и электроэнергии: результаты

Качеством газа довольны 62% опрошенных потребителей, тепла – 54%, электроэнергии – 77% - исследование КМИС.

Качеством газа довольны 62% опрошенных потребителей, тепла – 54%, электроэнергии – 77%, говорится в социологическом исследовании, которое было проведено Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу Региональной газовой компании и охватывает 16 областей Украины, а также города Днепр, Кривой Рог, Харьков.

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Отмечается, что среди получателей услуги газоснабжения качеством энергоресурса довольны 62% (в том числе 33% - полностью удовлетворены), не удовлетворены - 11%. Среди получателей услуги теплоснабжения качеством энергоресурса довольны 54% (в том числе 30% - полностью удовлетворены), не удовлетворены - 18%. Среди получателей услуги электроснабжения качеством энергоресурса довольны 77% (в том числе 51% - полностью удовлетворены), не удовлетворены - 9%.

Бесперебойностью газоснабжения довольны 94% (в том числе полностью удовлетворены 79%), недовольны - 1%. Бесперебойностью теплоснабжения довольны 73% (в том числе полностью удовлетворены 50%), недовольны - 9%. Бесперебойностью электроснабжения довольны 75% (в том числе полностью удовлетворены 48%), недовольны - 9%.

Согласно данным исследования, много потребителей энергетических ресурсов из информации в счетах не понимают, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу по его доставке в дом. По газоснабжению 50% указали, что из ежемесячных счетов им понятно, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько за услугу по его доставке в дом, не понятно - 45%. По теплоснабжению понимают, сколько они платят за тепло, а сколько - за доставку 51%, не понимают - 44%, по электроснабжению понимают 64%, не понимают - 33%.

Отмечается, что потребители в большинстве заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения. Более трех четвертей опрошенных отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки в дом. По услуге газоснабжения в получении детализированной информации в счетах были заинтересованы 77%, по теплоснабжению - 81%, электроснабжения - 80%.

Опрос проводился с 22 по 26 августа 2019 методом телефонного интервью. Географически опрос охватывает 16 областей Украины (Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская) и города Днепр, Кривой Рог и Харьков.

Всего было опрошено 2000 респондентов. Данные репрезентативны для территории Украины, которую обслуживает Региональная газовая компания (16 областей Украины). Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,3%.