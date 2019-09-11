"Опережая план": Украина закачала в хранилища 19 миллиардов кубов газа

Нашей стране осталось накопить 1 миллиард кубометров газа до начала холодов.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на утро 11 сентября увеличились до 19 миллиардов кубометров, таким образом Украине осталось накопить 1 миллиард кубометров газа до начала отопительного сезона.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Пересекли отметку в 19 миллиардов кубометров газа в подземках. Опережаем план", - написал он.

Коболев отметил, что, по оперативным данным "Укртрансгаза", на 11 сентября суточный транзит составил 247,9 миллиона кубометров газа, а импорт из стран Евросоюза - 68,7 миллиона кубометров.

Как сообщал УНИАН, Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа 5 апреля. Планируется до начала отопительного сезона в середине октября накопить в подземных хранилищах более 20 миллиардов кубометров газа.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Дополнительные объемы газа в хранилищах необходимы, чтобы спокойно пройти отопительный период в случае, если Россия полностью прекратит транзит своего газа через территорию Украины.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 1 января 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.