Украина до холодов накопит более 20 миллиардов кубов газа – премьер

По его словам, это даст возможность спокойно пережить зиму, даже если не будет решен вопрос с транзитом российского газа.

Украина до начала отопительного сезона, который традиционно стартует в середине октября, накопит в подземных хранилищах более 20 миллиардов кубометров газа, что позволит спокойно пережить зиму.

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Об этом в эфире "Радио НВ" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя пока нерешенный вопрос с контрактом на транзит российского газа, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года.

"Уже накоплено 15 миллиардов кубометров газа. До 15 октября в запасах будет 20 миллиардов, может, даже больше, будет 21 миллиард. Это даст нам возможность абсолютно спокойно, что бы Россия не надумала, пройти отопительный сезон", - сказал он.

По его словам, нынешний Кабмин передаст следующему правительству страну в нормальном состоянии, чтобы она могла без срывов пройти следующий отопительный сезон.

Как сообщал УНИАН, на состоянию на 22 июля запасы природного газа в украинских подземных хранилищах после завершения предыдущего отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились на 71,6%, до 15,018 миллиарда кубометров.