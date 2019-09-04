Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на газовых переговорах с ЕС и Россией

Новый министр энергетики Оржель возглавит украинскую делегацию. Как отметили в министерстве, Украина готова принять участие в переговорах уже в этом месяце.

Новый министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзита российского газа через территорию нашей страны по 1 января 2020 года.

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Как сообщает пресс-служба министерства, об этом Оржель сообщил во время телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

«Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце», - цитирует пресс-служба Оржеля.

В ходе беседы стороны отметили, что сотрудничество в сфере энергетики должно оставаться одним из приоритетов отношений Украины и ЕС, а интеграция в энергетические рынки ЕС будет способствовать укреплению энергетической безопасности обеих сторон.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 сентября, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил о проведенной продуктивной телефонной беседы с новым министром энергетики и окружающей среды Украины Алексеем Оржелем, в ходе которой они обсудили анбандлинг "Нафтогаза" и трехсторонние газовые переговоры.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

По информации СМИ, очередные трехсторонние переговоры Украина - Европейский Союз - РФ по вопросам транзита газа после 2019 года могут произойти 16 сентября этого года.