Появилась реакция "Нафтогаза" на предложение "убить и расчленить" госкомпанию

В «Нафтогазе» заявили, что "убийство и расчленение" крупных госкомпаний не всегда наиболее выгодный вариант для государства.

"Убийство и расчленение" крупных государственных компаний - не всегда наиболее выгодный вариант для страны как собственника, сказано в сообщении пресс-службы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в ответ на предложение советника президента Украины Олега Устенко разделить компанию и продать ее по частям.

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«Убийство и расчленение - это кассовые сборы, но не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника. Власть, избранная народом, вправе формировать политику в отношении доли государственной собственности и госпредприятий. Мы полностью разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично», - сказано в сообщении.

«Будем рады обсудить с господином Устенко выгоду для государства от этого и других вариантов», - добавили в компании.

В то же время в «Нафтогазе» напомнили, что компания генерирует 16% доходов государственного бюджета. В подземных хранилищах сегодня почти на 3,5 млрд кубометров больше газа, чем в прошлом году, а также компания не просит для себя специальных тарифов, а просит рыночные условия. «А еще «Нафтогаз» взимает с «Газпрома» 2,84 млрд долл., судится с ним на более чем 11 млрд долл., требует от Российской Федерации 5,2 млрд долл. за украденные активы в Крыму», - сказано в сообщении компании.

Как сообщалось, ранее в эфире «Радио НВ» советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что крупные госкомпании, которые являются монополистами, например, «Нафтогаз», «Укрзализныця», «Укрспирт», нужно разделять на части и продавать.