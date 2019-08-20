Советник Зеленского предлагает «убить и расчленить монстров» типа «Нафтогаза» и «Укрзализници»

По мнению Устенко, "Укрспирт" «должен быть полностью приватизирован»

Большие госкомпании, которые являются монополистами, нужно разделять на части и продавать.

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Такое заявление исполнительный директор Международного фонда Блейзера, внештатный советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко сделал в эфире Радио НВ.

«Как можно попытаться сдвинуть наше судно с той мели, на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики… Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типу Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), Укрспирта… должны просто уйти», — отметил он.

По мнению Устенко, "Укрспирт" «должен быть полностью приватизирован». Он добавил, что в ГПЗКУ «смысловой нагрузки в принципе не существует». Советник Зеленского считает, что Укрзализныцю нужно разделить и продать, оставив в руках государства «стратегические вещи и не очень интересные для бизнеса».

«Я не воспринимаю все эти разговоры, что «не смейте говорить о приватизации, когда мы находимся внизу пика экономического цикла». Это правда, но, во-первых, никто не сказал, что завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности. Там тоже есть угрозы и серьезные риски. Но что для нас лучше: ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс», — заявил Устенко.

Напомним, заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук заявлял, что в первую очередь нужно продать государственные банки. По его словам, на продажу могут быть выставлены и миноритарные доли в "Укрзализныце" и "Укрпочте".

Ранее глава правления УЗ Евгений Кравцов выступил за размещение миноритарной доли акций компании на бирже. По его мнению, государство должно сохранить контроль над компанией, но нужно привлечь частных инвесторов, которые дадут деньги на развитие.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев неоднократно заявлял, что размещение акций компании на бирже может помочь сделать изменения в ней необратимыми. Он считает вполне вероятным, что новый парламент разрешит IPO "Нафтогаза".