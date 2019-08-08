Скандальная Роттердам+: НАБУ показало схему, как зарабатывали на формуле (инфографика)

Сегодня бюро сообщило о подозрении шести лицам, причастным к внедрению формулы «Роттердам+».

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 8 августа сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки на сумму 18,87 млрд грн.

Также бюро опубликовало схему, как работала формула, и раскрыло детали расследования.

Как ранее сообщила пресс-служба НАБУ, о подозрении сообщили экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), действующему директору ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнику отдела НКРЭКУ, руководителю управления НКРЭКУ, заместителю коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директору департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

«Одного из подозреваемых (экс-члена НКРЭКУ) задержали. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст. 278, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

В НАБУ устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.