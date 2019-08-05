Кабмин объявил конкурс на разработку трех углеводородных участков

У претендентов будет три месяца на подачу заявок.

Кабинет министров Украины объявил конкурс на разработку на основании соглашений о разделе продукции (СРП) трех углеводородных участков на территории Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областей.

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Соответствующие объявления опубликованы в правительственном издании "Урядовый курьер".

Согласно сообщению, на конкурс выставляется Груневский участок, расположенный в Сумской и Полтавской областях, Ахтырский участок - Сумская, Полтавская и Харьковская области, а также Ичнянский участок в Черниговской области.

Стоимость участия в конкурсе составляет 300 тысяч гривень.

Как сообщает на своей странице в Facebook Ассоциация газодобывающих компаний Украины, общая площадь участков - 3 800 квадратных километров, а у претендентов будет три месяца на подачу заявок.

Как сообщал УНИАН, в конце мая компании из Канады, Америки и Европы подали заявки на участие в конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) и будут соревноваться с другими газодобывающими компаниями за разработку нефтегазовых участков в Украине.

Кабинет министров 18 декабря 2018 года одобрил проведение 12 конкурсов на поиск и добычу газа и нефти на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в шести областях Украины.

Ожидается, что по итогам заключения 12 договоров о разделе продукции на данных участках будет привлечено не менее 10 миллиардов гривень в геологическое изучение и не менее 50 миллиардов гривень в добычу. Прирост запасов углеводородов должен составить 110-120 миллионов тонн условного топлива, а добыча через 2-3 года должна составить не менее 5-6 миллионов тонн условного топлива.