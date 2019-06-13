Добывать газ на шельфе Черного моря хотят четыре компании

Площадь участка - почти 10 тысяч кв. км.

Заявки на участие в конкурсе по разработке углеводородов на шельфе Черного моря в пределах участка "Дельфин" подали 4 компании.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ассоциация недропользователей Украины.

Согласно сообщению, заявки подали Caspian Drilling International Ltd, «Укрнефтебурение», Frontera Resources и Trident acquisitions.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан призвал Кабинет министров продлить еще на 60 дней срок приема заявок на участие в конкурсе по разработке данного участка, так как определенного условиями конкурса срока в 60 дней недостаточно для качественной подготовки заявлений и обеспечения проведения полноценного конкурса.

Как сообщал УНИАН, в апреле Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) объявила конкурс на углеводородный участок «Дельфин», расположенный в северо-западной части континентального шельфа Черного моря, который может привлечь минимум 1,5 млрд грн инвестиций в поиск и добычу нефти и газа в Украине.

Площадь выставленного участка - почти 10 тысяч кв. км, срок действия соглашения - 50 лет с правом продления.

Согласно условиям, доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, а максимальная доля инвестора - 70% общего объема производства.