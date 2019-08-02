Суд разблокировал тарифы "Укрэнерго", установленные с июля

Блокировка тарифов означала для "Укрэнерго" отсутствие средств на покупку электроэнергии из возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу.

Окружной административный суд Киева разблокировал тарифы на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления Оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго", которые были установлены со стартом нового ранка электроэнергии 1 июля, сообщает компания.

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"Окружной административный суд Киева разблокировал тарифы АО "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию, установленные постановлениями НКРЭКУ от 07.06.2019 года № 954 и № 955 с 1 июля 2019 года", - сказано в сообщении.

Сообщается, что по ходатайству "Укрэнерго" суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца, который продолжит рассчитываться с госкомпанией по старому тарифу 57,4 гривни за Мвт-ч.

Для всех остальных участников рынка будут действовать новые тарифы 347,14 гривни за Мвт-ч.

Пресс-служба компании пояснила, что блокировка принятых регулятором тарифов означала для "Укрэнерго" отсутствие средств на покупку электроэнергии для технологических потерь в сетях и компенсации затрат на покупку электроэнергии из возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу. Только за июль она могла привести к дефициту финансирования компании в размере 2,4 миллиарда гривень.

"Судебные слушания по рассмотрению дела по иску Никопольского завода ферросплавов об отмене постановлений НКРЭКУ запланированы на сентябрь 2019 года", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Никопольский завод ферросплавов снова в судебном порядке пытался оспорить тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на второе полугодие.

Ранее, 1 июля, в день старта нового рынка, Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска Никопольского завода ферросплавов и приостановил действие постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что решение Окружного административного суда Киева о приостановке действия постановлений регулятора, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго", делает невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии.

12 июля НКРЭКУ постановлением №1411 утвердила для "Укрэнерго" новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года, которые вступят в силу с 1 августа 2019 года.

Справка УНИАН. Никопольский завод ферросплавов (Днепропетровская область) – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца на крупнейших в мире ферросплавных печах.