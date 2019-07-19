Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии будет снижен с 1 августа

Новый тариф составляет 312,14 гривни за МВт-час.

Тариф оператора Объединенной энергосистемы Украины – компании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии будет снижен с 1 августа на 10%, до 312,14 гривни за МВт-ч, сообщила пресс-служба компании.

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"Постановление НКРЭКУ от 12 июля 2019 года № 1411, которым установлен новый тариф "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями, опубликовано в официальном издании Кабинета министров "Урядовый курьер" и вступает в силу 1 августа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новый тариф составляет 312,14 гривни/МВт-ч, что на 10% меньше предыдущего.

Снижение тарифа связано с уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь. Их стоимость уменьшилась благодаря тому, что установленный Кабинетом министров механизм возложения специальных обязанностей позволяет "Укрэнерго" покупать до 80% потерь на электронных аукционах по предельным ценам у "Энергоатома", а остальные 20% - по средней цене электроэнергии на "рынке на сутки вперед".

Как сообщал УНИАН, 16 июля член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Елена Антонова сообщила, что с 1 августа произойдет снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей, в связи с пересмотром части затрат в тарифе "Укрэнерго".