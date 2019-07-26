Гройсман: шансы смягчить требования МВФ по тарифам на газ для украинцев - минимальны

При этом он в который раз напомнил, что это обязательство Украина взяла на себя много лет назад – при премьерстве Юлии Тимошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает минимальными шансы смягчить требования по тарифам на газ для населения на предстоящих переговорах Украины с Международным валютным фондом.

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Об этом он заявил в эфире "Радио НВ", комментируя высказывания представителя президента в Кабмине Андрея Геруса о том, что команда нового президента на переговорах в сентябре предложит Фонду смягчить позицию по ценам на газ и либерализации рынка газа.

"Шансы на то, что это будет снято, на мой взгляд, как я сейчас оцениваю, минимальные. Если это удастся, то это будет позитивно", - сказал премьер.

При этом Гройсман в который раз напомнил, что это обязательство Украина взяла на себя много лет назад – при премьерстве Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, в Украине действует режим специальных обязательств, по которым НАК "Нафтогаз Украины" продает облгазам и теплокоммунэнерго природный газ не выше определенной правительством цены. Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость голубого топлива должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.