Кабмин запретил применять какие-либо ограничения в поставках электроэнергии КП «Вода Донбасса»

23 мая от электроснабжения были отключены несколько объектов КП «Вода Донбасса», в результате чего без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Донецкой области.

Кабинет Министров Украины своим решением запретил применять какие-либо ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса», которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

В правительстве отмечают, что сбой в поставках электроэнергии вызывает перебои с поставками воды, а это, в свою очередь, обусловливает не только социальное недовольство жителей, но и несет угрозы санитарно-эпидемиологического и техногенного характера.

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«Обесточивание КП «Вода Донбасса» - это обесточивание 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станций, 24 канализационных очистительных сооружений, 74 канализационно-насосных станций, находящихся на территории, подконтрольной украинским властям. Принятое решение решает вопрос ритмичной работы предприятия, а, следовательно, бесперебойной подачи воды потребителям», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 марта госпредприятие «Укринтерэнерго» завершило поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору поставки электроэнергии поставщиком «последней надежды» с 1 января 2019 года. Согласно данным на сайте «Укринтерэнерго», таких потребителей в Украине более 1300. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%.

23 мая оператор системы распределения, по требованию поставщика «последней надежды» - госпредприятия «Укринтерэнерго», выполнил частичное отключение объектов КП «Вода Донбасса» от электроснабжения, в частности, насосную «Белокузьминовка», Константиновский район, с. Белокузьминовка, а также подстанцию 35 кВ «Клебан-Бык», Константиновский район, пос. Клебан-Бык. В результате без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитровка, Молочарка, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблоновка, Катериновка Константиновского района, а также Новгородское, Петровка, Щербиновка Торецкого района.

14 июня по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кабмину было предложено решение предоставить КП «Вода Донбасса» статус «защищенного потребителя», который делает невозможным отключение электричества на объектах и подразделениях предприятия.