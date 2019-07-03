Украина с начала года добыла более 10 миллиардов кубов газа

При этом крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" за этот период увеличила добычу на 1,7% - до 7,7 миллиарда кубометров газа.

Добыча природного газа в Украине за январь-июнь 2019 года увеличилась по сравнению с январем-июнем 2019 года на 2,8% - до 10,49 миллиарда кубометров, сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз".

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" за 6 месяцев 2019 года увеличилась на 1,7% и составила 7,66 миллиарда кубометров.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-июне 2019 года добыла 572 миллиона кубометров газа, а другие компании – 2,25 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличили добычу газа на 0,4% – до 20,9 миллиарда кубометров. При этом крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 миллиарда кубометров.