Украина продолжает наращивать добычу газа

Крупнейшая газодобывающая компания «Укргазвыдобування» за этот период увеличила добычу на 2,3% - до 6,4 млрд куб. м газа.

Добыча природного газа в Украине за январь-май 2019 года увеличилась по сравнению с январем-маем 2019 года на 3,4% - до 8,79 миллиарда кубометров, сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз".

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" за 5 месяцев 2019 года увеличилась на 2,3% и составила 6,44 миллиарда кубометров.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-мае 2019 года добыла 478,2 миллиона кубометров газа, а другие компании - 1,88 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличили добычу газа на 0,4% – до 20,9 миллиарда гривень. При этом крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 миллиарда кубометров.