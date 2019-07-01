Набсовет "Центрэнерго" назначил нового гендиректора компании

До этого он занимал должность заместителя директора по капитальному строительству ООО "Обогатительная фабрика "Теплогорская".

Наблюдательный совет государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" назначил генеральным директором компании Владимира Потапенко, ранее занимавшего должность заместителя директора по капитальному строительству ООО "Обогатительная фабрика "Теплогорская".

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Как сказано в сообщении на сайте компании, соответствующее решение было принято на заседании набсовета 26 июня в связи с тем, что Петр Кравец написал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию.

Стоит отметить, что 7 июня этого года набсовет "Центрэнерго" прекратил полномочия Олега Коземко, возглавлявшего компанию с сентября 2015 года, и назначил вместо него исполняющим обязанности директора Петра Кравца.

Как сообщал УНИАН, "Центрэнерго" в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократил чистую прибыль в 3,79 раза – до 499,127 миллиона гривень с 1,891 миллиарда гривень.

Компания попала в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс, но конкурс по продаже в декабре прошлого года отменили.

Кабинет министров утвердил финансовый план "Центрэнерго" на 2019 год, который предусматривает получение предприятием чистой прибыли в размере 183,571 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.