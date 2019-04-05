"Центрэнерго" в 2018 году сократило прибыль почти в 4 раза

Активы предприятия сократились до 8,42 миллиарда гривень.

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократила чистую прибыль в 3,79 раза – до 499,127 миллиона гривень с 1,891 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сказано в сообщении, активы предприятия сократились до 8,42 миллиарда гривень с 10,07 миллиарда гривень по итогам 2017 года.

Как сообщал УНИАН, компания "Центрэнерго" попала в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс, но конкурс по продаже в декабре прошлого года отменили.

Кабинет министров утвердил финансовый план "Центрэнерго" на 2019 год, который предусматривает получение предприятием чистой прибыли в размере 183,571 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.