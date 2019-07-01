Интеграция в ЕС: Украина впервые импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии

Операция состоялась в пределах так называемого Бурштынского энергоострова.

Частный энерготрейдер «Эру трейдинг», дочерняя компания американской корпорации ERU Corporation, впервые в истории Украины импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии, что приближает нашу страну к интеграции украинского рынка в энергетические рынки Европы, сообщает компания.

Читайте такжеНовый рынок электроэнергии в Украине заработал: подробности

«Эру трейдинг», дочерняя компания американской корпорации ERU Corporation, впервые в истории Украины импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии, что состоялось в пределах так называемого Бурштынского энергоострова. Максимальная мощность импортированной электроэнергии составляет 130 МВт», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что событие стало возможным благодаря поддержке европейских партнеров компании, а также проактивной позиции команды НЭК «Укрэнерго» и представителей Европейской комиссии.

По информации компании, начало импорта электроэнергии в пределах Бурштынского энергоострова – это очередной шаг к интеграции украинского рынка в энергетические рынки Европы и залог справедливой конкурентной цены для конечных потребителей.

Как сообщал УНИАН, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

Бурштынский энергоостров - выделенная часть Объединенной энергетической системы Украины, образованный Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС и прилегающими электрическими сетями.

Бурштынская ТЭС - одна из крупнейших тепловых электростанций Украины. На станции установлено 12 пылеугольных энергоблоков (8 по 195 МВт и 4 по 185 МВт). Фактическая мощность станции составляет 1750 МВт при проектной мощности 2300 МВт. Станция расположена на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с энергосистемами Венгрии, Словакии и Румынии. Бурштынская ТЭС поставляет электроэнергию на экспорт, а также для жителей Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.

Справка УНИАН. «Эру трейдинг» - частный энерготрейдер в Украине, дочерняя компания ERU Corporation. Конечным бенефициаром является гражданин США Дейл Весли Перри и гражданин Украины Ярослав Мудрый, компания зарегистрирована в 2016 году.