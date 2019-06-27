Интеграция энергосистемы в ЕС: Украина будет обмениваться данными с Европой

"Укрэнерго" подписало договор с энергосистемой Европы ENTSO-E об обмене данными.

Временно исполняющий обязанности главы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук и генеральный секретарь Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) Лоран Шмитт подписали соглашение о передаче данных с украинской энергосистемы на платформу прозрачности (Transparency Platform).

Читайте такжеИнтеграция в ENTSO-E является «энергетическим безвизом» для Украины — Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщается на сайте «Укрэнерго».

Согласно сообщению, в документе предусмотрено, что «Укрэнерго» на постоянной основе будет передавать и обновлять данные на платформе ENTSO-E по нагрузке, пропускной способности и балансировки энергосистемы.

«Обмен данными на платформе прозрачности - еще один важный шаг на пути интеграции «Укрэнерго» к сети европейских системных операторов и является обязательным условием для всех членов ENTSO-E», - сказано в сообщении.

Отмечается, что предложенное соглашение о свободном использовании данных позволит всем участниками рынка и другим заинтересованным сторонам повторно использовать данные для любой цели на безвозмездной основе. На практике доступность данных сделает рынок электроэнергии более прозрачным и прогнозируемым, а энергосистему более гибкой.

Сообщается, что доступность данных, в перспективе, будет иметь значительное влияние и на новый рынок электроэнергии, который внедряется в Украине с 1 июля 2019 года. Ведь современная модель конкурентного рынка является очень чувствительной к актуальным данным о потреблении, ветровой и солнечной генерации, импорта, экспорта и тому подобное.

«Благодаря открытости данных трейдеры смогут точнее рассчитывать цену, генерация определять оптимальный режим работы энергоблоков, а системный оператор поддерживать баланс в энергосистеме благодаря более точному прогнозированию потребления и генерации», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

В январе 2018 года «Укрэнерго» и «Молдэлектрика» согласовали планы синхронизации энергосистем двух стран с объединенным рынком электроэнергии стран ЕС (ENTSO-E).

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.