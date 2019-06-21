В НКРЭКУ назвали цену электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед"

Рынок "на сутки вперед" должен заработать в Украине с 1 июля.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на новом сегменте рынка электроэнергии - рынке "на сутки вперед", который должен заработать в нашей стране с 1 июля, составит 1,4 гривни за кВт-ч (без НДС) с учетом предельных ограничений, установленных Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ).

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Об этом говорится в проекте постановления регулятора о пересмотре тарифа для "Укрэнерго", согласно которому комиссия планирует снизить тариф компании на передачу электроэнергии до 31 копейки за кВт-ч с 34,74 копейки за кВт-ч (без НДС).

Справка УНИАН. В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.