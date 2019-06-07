Витренко: Международный аудит подтвердил конфликт интересов у Фаворова

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» прокомментировал содержание полной версии аудита KPMG

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что международный аудит KPMG подтвердил конфликт интересов у директора интегрированного газового бизнеса ЧАО «НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Фаворова.

Об этом топ-менеджер рассказал в эксклюзивном интервью «Главкому».

По словам Витренко, аудиторы установили, что у Фаворова был конфликт интересов в проверяемый период (ноябрь-декабрь 2018 года).

Напомним, после назначения Фаворова в «Нафтогаз» подконтрольная ему частная компания ООО «ЭРУ-Трейдинг» начала зарабатывать на посредничестве между НАКом и его дочерней компанией «Укртрансгаз». Хотя раньше посредников для таких сделок не было нужно. Учитывая резонанс скандала «Нафтогаз» был вынужден привлечь внешних аудиторов для проверки Фаворова, но о результатах их работы компания отчиталась коротким сообщением, полную версию отчета публиковать не стали.

«ООО «ЭРУ-Трейдинг» было связано с господином Фаворовим в это время, и об этом сказано в письме аудиторов», - отметил исполнительный директор НАК «Нафтогаз».

Витренко утверждает, что аудиторы также установили, что «Нафтогаз» продавал газ по цене, ниже рыночной на то время.

«Основным покупателем газа была компания «ЭРУ-Трейдинг». Это был газ из подземных хранилищ, который продавался в ноябре-декабре 2018 года», - подчеркнул Витренко.

«Аудиторской компанией было установлено, что после изменения порядка реализации газа, когда начали продавать из «подземки» по цене ниже, чем рыночная, на то время, то система контроля не соответствовала рыночной практике и международным стандартам», - добавил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины».

Как известно, расследование в отношении конфликта интересов Фаворова было инициировано руководством «Нафтогаза» и поддержано наблюдательным советом в феврале 2019 года после обращения исполнительного директора НАК Юрия Витренко в службу комплаенса.

Как сообщалось, фирма Фаворова поставит «Укртрансгазу» самый дорогой газ. В предыдущие годы крупнейшие подряды на поставку технологического топлива «Укртрансгаза» получал «Нафтогаз Украины». На этот раз госкомпания по неизвестным причинам вообще не подавала заявок на участие в торгах.