"Укргазвыдобування" с начала года увеличило добычу газа

В этом году компания уже добыла 6,441 миллиарда кубов газа.

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в январе-мае текущего года увеличила добычу природного газа на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,441 миллиарда кубометров.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По оперативным данным, добыча "Укргазвыдобування" за январь-май 2019 года составляет 6,441 миллиарда кубометров природного газа, что на 145 миллионов кубометров превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение мая компания добыла 1,3 миллиарда кубометров природного газа на имеющейся ресурсной базе. По оценке международной компании DeGolyer, по состоянию на 1 января 2019 года суммарные достоверные и вероятные запасы газа компании составляют 264,2 миллиарда кубометров, но большинство месторождений "Укргазвыдобування" имеют низкие пластовые давления и высокий уровень истощенности.

"Для эффективной работы на данной ресурсной базе, УГВ привлекает собственные подразделения и сотрудничает с ведущими международными компаниями по таким направлениям, как бурение боковых стволов, операции с ГРП, колтюбинговые операции, работы по капитальному ремонту скважин, установки плунжерных лифтов и прочее", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что для расширения ресурсного портфеля компания активно участвовала в двух раундах электронных аукционов Госгеонедр и приобрела 6 новых участков.

Также сообщается, что "Укргазвыдобування" присоединилось к конкурсу Минэнергоугля на заключение соглашений о разделе продукции и подало заявки на разработку 9 площадей, 4 из которых компания планирует разрабатывать совместно с ведущей международной публичной компанией Vermilion Energy.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".