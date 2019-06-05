"Нафтогаз" назвал возможные цены на газ для украинцев в июле

В компании отметили, что цена на голубое топливо уже снижена в соответствии с положением цен на рынке.

Конечная цена газа для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 гривни за кубометр, в зависимости от тарифов газораспределительных компаний.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", комментируя заявление премьер-министр Украины Владимира Гройсмана о том, что правительство заставит компанию с июля снизить цену на газ для населения.

"Мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением цен на рынке. В зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 гривни за кубометр газа", - сказано в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что лучший способ для установления обоснованной цены на газ - это предоставление доступа к рынку максимальному количеству компаний.

"Конечно, при этом вы должны быть уверенными, что не переплачиваете за газ и цена обоснована. Лучший способ для этого - наконец предоставить доступ к этому рынку для максимального круга поставщиков. Тогда цена точно будет честной и прозрачной. Правительство и премьер-министр имеют все возможности этому способствовать", - отметили в НАК.

В нацкомпании напомнили, что правила работы рынка определяет Кабинет министров и как единственный представитель нашего акционера выдвигает требования для работы "Нафтогаза".

"Иногда эти требования противоречат друг другу. Мы искренне стараемся выполнять максимальное количество из них одновременно. Понимаем, что такое время", - сообщает компания.

В НАК пояснили, что сейчас идет активная работа над такими приоритетными задачами как закупка газа на зиму, отделение оператора ГТС и работа с прибылью для наполнения бюджета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз Украины" "ненасытным монополистом" из-за того, что компания устанавливает цены на газ для населения выше рыночного уровня.

В связи с этим правительство сегодня намерено принять решение, которое обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения до уровня менее 8 тысяч гривень за тысячу кубов.

Также он сообщил, что правительство создаст группу, в которую войдут Антимонопольный комитет, Государственная фискальная служба, Счетная палата и Госаудитслужба для проверки формирования цены на газ "Нафтогазом".

"Нафтогаз Украины" с 1 июня снизил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,9% по сравнению с маем – до 6963,6 гривни с 7558 гривни за тысячу кубов (с учетом НДС).

В июле "Нафтогаз" снизит отпускные цены на газ для нужд населения по сравнению с действующей ценой на 8% - до 5803 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортировки и распределения).