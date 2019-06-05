Слишком дорогой газ: Гройсман назвал Нафтогаз "ненасытным монополистом"

Правительство сегодня примет решение, которое обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения до уровня менее 8 тысяч гривень за тысячу кубов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" "ненасытным монополистом" из-за того, что компания устанавливает цены на газ для населения выше рыночного уровня.

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Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

"Нафтогаз" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь. Это же они планируют сделать на июль. Это недопустимо, я подчеркиваю. Потому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст возможности "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением, а они монополисты, хотел еще одно слово добавить – ненасытные. Я подчеркиваю, что мы должны привести их в чувство», - сказал Гройсман.

Он отметил, что правительство сегодня примет решение, которое обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения до уровня менее 8 тысяч гривень за тысячу кубов.

Также он сообщил, что правительство создаст группу, в которую войдут Антимонопольный комитет, Государственная фискальная служба, Счетная палата и Госаудитслужба для проверки формирования цены газа "Нафтогазом".