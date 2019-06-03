Советники европейских компаний начали работу над созданием оператора ГТС Украины

Своих представителей делегировал консорциум газовых компаний ЕС, которые заинтересованы в дальнейшем участии в управлении системой.

Представители компаний GRTgaz S.A. (Франция), Gasunie (Нидерланды) и Snam S.p.A. (Италия) начали работу на должностях советников генерального директора филиала "Оператор ГТС Украины" компании "Укртрансгаз".

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Согласно сообщению пресс-службы "Укртрансгаза", своих представителей делегировал консорциум газовых компаний ЕС, которые поддерживают процесс анбандлинга украинской ГТС и заинтересованы в дальнейшем участии в управлении системой.

"Опыт советников поможет в развитии управленческих процессов и технических регламентов оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС и лучших европейских практик. Эксперты будут активно участвовать в проекте отделения и помогать в прохождении сертификации нового оператора ГТС со стороны НКРЭКУ и Секретариата Энергетического Сообщества до конца текущего года", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. В 2016 году Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к его управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

Новый оператор газотранспортной системы должен получить сертификацию, подав заявку в НКРЭКУ и Секретариат Энергетического сообщества.